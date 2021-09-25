Ренат Лайшев: «Самбо-70» дала Загитовой путевку в жизнь. Мои слова о ее дикции исключительно для того, чтобы Алина стала лучше»

Директор школы объяснил свое высказывание об олимпийской чемпионке Алине Загитовой и ее дикции.

Ранее в Кремле состоялся концерт в честь 50-летнего юбилея «Самбо-70», ведущей которого была двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Лайшев, объясняя, почему Загитова не вела концерт, заявил, что у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, так как Евгения – «девочка московская».

После этого Загитова выложила в инстаграм видео с подписью «Работаю над «московской» речью».

«Скажу честно: видео Загитовой, где она работает над «московской» речью», не видел. Не знаю, обиделась она или нет.

Поймите, я не желаю зла: хочу, чтобы она развивалась, ведь Алине от этого будет только лучше. Мне как учителю и педагогу можно об этом говорить.

Мы обязательно обсудим данную ситуацию с ней: не все так страшно, как все думают», — сказал Лайшев.

«Мои слова про дикцию? У Медведевой она лучше, вот и все. Не вижу никаких проблем. То, что фанаты Алины думают, что я более благосклонно отношусь к Медведевой и недооцениваю Загитову, — чушь. Нет такого, что кто-то для меня лучше. Да и сами подумайте: я татарин, Алина — татарка… И что теперь? У меня должно быть больше благосклонности к татарам? Глупости.

Давайте не забывать, что «Самбо-70» дала Загитовой путевку в жизнь, без помощи школы она вряд ли бы тренировалась и хорошо себя чувствовала. Мы же стараемся для нее…

Мои слова направлены исключительно для того, чтобы Алина стала лучше», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

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