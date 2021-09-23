Алина Загитова об участии во Всемирном конгрессе татар: «Здорово, что руководство видит в молодых людях помощников в важных государственных делах. Нас готовы слышать!»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась эмоциями от участия во Всемирном конгрессе татар в Казани.

«Сегодня я принимала участие во Всемирном конгрессе татар в Казани и для меня быть приглашенным спикером – большая честь и ответственность.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарской молодежи со словами: «Сегодня вы наша опора, и в будущем будем работать, опираясь на вас». Это здорово, что руководство видит в молодых людях своих преемников, серьезных помощников в важных государственных делах.

Нас готовы слышать и принимать наши идеи! И мы тоже готовы! Сохранять и развивать национальную культуру, язык, спорт. Организовывать работу в масштабах республики, чтобы Татарстан становился еще прекраснее!» – написала Загитова.