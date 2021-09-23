Алина Загитова принимает участие во Всемирном конгрессе татар в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова принимает участие в «Милләт Җыены» («Национальное Собрание») – мероприятии Всемирного конгресса татар, который проходит в Казани 23-24 сентября.
В пленарном заседании собрания также принимает участие Герой России, пилот Дамир Юсупов.
Среди почетных гостей президент Татарстана – Рустам Минниханов.
Ранее сообщалось, что Загитова будет вести церемонию в честь юбилея «Самбо-70», которая пройдет сегодня в Москве.
Медведева и Загитова будут вести церемонию в честь юбилея «Самбо-70». Трусова приглашена в качестве гостя