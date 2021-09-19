Гном Гномыч об условиях для тренировок у Плющенко: «Папе было тяжелее. Он продавал бутылки, и было немножечко денег на бульончик, хлебушек»

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр ( ) сравнил условия для тренировок отца со своими и рассказал, как справляется с моральным давлением.

«Папе было тяжелее. Быть бедным, не иметь много денег. Каток был маленький в то время, было очень холодно. Коньки и лезвия были плохие. Было мало еды, игрушек. Папа собирал бутылки, продавал их, и было немножечко денег на бульончик, хлебушек», – сказал Гном Гномыч.

«Я говорю сам себе: соревнование – это не настолько важно. Ты будь как на тренировке, Саша. Думай, что ты катаешься на тренировке, и у тебя нет соперников. Берешь – чистый прокат. Главное – чисто прокатать, а первое место само придет.

Я иногда халтурю, но это если я заболел, а больше – нет. Кроме воскресенья, воскресенье у всех людей – выходной на катке», – добавил Плющенко-младший.

«Он катается словно плотник, заколачивая гвозди тут и там». Главная победа Плющенко, после которой он пошел в депутаты

Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему сейчас спорит с Аршавиным?