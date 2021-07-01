Тутберидзе приехала в США с Тарасовой и Морозовым на первый турнир сезона Cranberry Cup

Теги сборная России фото пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Павел Слюсаренко Cranberry Cup Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сопровождает пару Евгения ТарасоваВладимир Морозов на турнире в американском Бостоне Cranberry Cup.

Вместе с фигуристами в США прилетел также тренер Павел Слюсаренко.

В апреле этого года Тарасова и Морозов перешли в группу Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков также продолжает работу с парой.

«Люблю фигуристов, которые близки к отчаянию». Тутберидзе впервые взялась за пару – чего ищут наши чемпионы и зачем все это Этери?

 
 
 
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Публикация от Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)

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