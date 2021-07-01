Тутберидзе приехала в США с Тарасовой и Морозовым на первый турнир сезона Cranberry Cup

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сопровождает пару Евгения Тарасова – Владимир Морозов на турнире в американском Бостоне Cranberry Cup.
Вместе с фигуристами в США прилетел также тренер Павел Слюсаренко.
В апреле этого года Тарасова и Морозов перешли в группу Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков также продолжает работу с парой.
«Люблю фигуристов, которые близки к отчаянию». Тутберидзе впервые взялась за пару – чего ищут наши чемпионы и зачем все это Этери?
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