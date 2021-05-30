Этери Георгиевну Тутберидзе исключили из списка тренеров сборной России, включили Этери Гогиевну Тутберидзе – документ Минспорта

спорта России сегодня опубликовало списки кандидатов в сборные по зимним видам на сезон-2021/22.

Тренер по фигурному катанию вошла в список.

Однако позже Минспорт добавил документ с изменениями в списке: Этери Георгиевну Тутберидзе исключили из списка, но включили Этери Гогиевну Тутберидзе.

Настоящее отчество Тутберидзе – Гогиевна, но спортсмены обычно зовут ее Этери Георгиевной. В списках Минспорта на предыдущие сезоны Тутберидзе тоже значилась под отчеством Георгиевна.

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