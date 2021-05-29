Канадская фигуристка Кэйтлин Уивер поддержала Наоми Осаку, которая снялась с «Ролан Гаррос»

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Канадская фигуристка, трехкратный призер чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер поддержала решение второй ракетки мира Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос» в интересах психического здоровья.

До начала «Ролан Гаррос» теннисистка отказалась общаться с журналистами. Наоми заявляла следующее: «Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем».

«Спортсмены должны иметь возможность отправить представителя от своего имени – независимо от того, в чем дело. Наоми Осака снова поднимает планку», – написала Уивер в твиттере. 

В воскресенье Осаку оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию, а турниры «Большого шлема» выпустили заявление, в котором сообщили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация.

Осака на «Ролан Гаррос» объявила бойкот медиа – в интересах психического здоровья. Ей грозили баном, а она снялась сама

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