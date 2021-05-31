Серена о снятии Осаки с РГ: «Я бывала в похожих ситуациях, но мы разные. У меня толстая кожа. У других – тонкая»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» в свете снятия с «Ролан Гаррос» ответила на вопрос, возникало ли у нее чувство тревоги перед пресс-конференциями.

«Да, и не раз. Вы и сами знаете. Много, много раз. Я бывала в ситуациях, когда мне было очень сложно входить в зал. Но это сделало меня сильнее.

Я сочувствую Наоми. Я бы хотела ее обнять, потому что знаю, каково это. Я бывала в таких ситуациях.

Конечно, мы разные, все люди разные. У меня толстая кожа. У других – тонкая. Все разные, все по-разному реагируют. Нужно просто дать ей возможность разобраться в ситуации так, как она считает нужным. Думаю, она старается».

Также американка рассказала, как туры помогают игрокам бороться с психологическими проблемами.

«Они много всего выпускают – статьи и так далее. Мне кажется, нужно делать первый шаг, прикладывать усилие – как и во всем. Нужно приложить усилие и сказать, что мне нужна помощь с тем-то, тем-то и тем-то, с кем-то поговорить.

Очень важно, чтобы был кто-то, с кем ты можешь поговорить – будь это кто-то из или просто из твоей жизни. Может быть, кто-то, с кем ты каждую неделю разговариваешь.

Я бывала в такой ситуации, и у меня была возможность сбросить груз, поговорить с кем-то о вещах, которые я не могла обсуждать с родными или знакомыми. И люди должны осознавать важность этого шага».

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