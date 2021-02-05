Евгения Медведева: «В автобиографии хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Было очень необычно»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, о чем напишет в автобиографии.

«Я к 16 годам уже много чего в этом мире повидала, что уже на тот момент можно было пару глав написать.

Очень хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Мне посчастливилось на них съездить. Было очень необычно. И, насколько я знаю, каждые Олимпийские игры проходят по-своему, и у каждого человека свои впечатления.

Думаю, что очень много чего интересного и нового я смогу рассказать хотя бы об этом», – сказала Медведева в программе Comedy Club на телеканале ТНТ.

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