Константинова о переходе к Плющенко: «Меня как холодным душем облили. Тренировки в Москве и Санкт-Петербурге – разные вещи»

Российская фигуристка рассказала о тренировках в академии двукратного олимпийского чемпиона «Ангелы Плющенко».

Константинова перешла к Плющенко от в феврале 2020 года, в январе 2021-го стало известно о ее уходе из академии.

«На тот момент была заинтересованная команда, они были очень готовы к работе. Мне предлагали хорошие условия и была заинтересованность во мне как в спортсмене. В чем хорошие условия? Как в плане льда, так и в тренировочном процессе.

Когда я пришла – меня как холодным душем облили. Мы начали пахать. Я поняла, что тренировки в Москве и тренировки в Санкт-Петербурге – совершенно разные вещи.

Результат был хороший, особенно как меня подвели к началу сезона. В сентябре я была в звенящей форме, но по ходу стартов из формы я стала выходить.

Но мы все-таки мало работали вместе. Я еще не знала, как с ними работать, они не знали, как работать со мной. Но все равно летом они сделали практически чудо. Я шагнула вперед в мастерстве.

Но не сложилось сотрудничество, потому что условия изменились. Перед чемпионатом России получилось так, что мы стали кататься на разных катках, стало меньше льда и залов.

Если сравнить начало года и конец года – это совершенно разные по нагрузке тренировки. А потом еще и неудачный чемпионат России (16-е место – Sports.ru). И я решила, что нужно что-то поменять. Я поняла, что у меня нет внутреннего резерва.

С жильем в вообще никак не помогали. Летом я жила у Александра Волкова и Мартин Дажэнэ, они приютили меня у себя дома, выделили мне комнату. Это было потрясающе комфортно, они вообще очень классные люди», – сказала Константинова в подкасте Андрея Лазукина Ice Room.

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