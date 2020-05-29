Василий Уткин: «Почему спортсмены на Олимпиаде-2018 выбирали между Загитовой и Медведевой – очевидно: Медведева проделала путь»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о фанатах в фигурном катании.

– Помните историю, когда фанаты Загитовой накинулись на Транькова за то, что он сказал, что в Пхенчхане все спортсмены болели за Медведеву? После этого ему стали желать сломать позвоночник, чтобы его дети заболели раком... Вы тогда назвали фанатов всероссийским обществом придурков.

– Так и есть.

– Что нужно сделать, чтобы их победить?

– Ничего.

– Они так и останутся с фигуркой?

– Дураков всегда будет больше, чем нормальных людей.

Слова Транькова абсолютно безукоризненны – он сказал «большинство спортсменов». И это не понравилось не спортсменам. Почему спортсмену выбирали между Загитовой и Медведевой Евгению – это очевидно: Медведева проделала путь. Она соревновалась с теми, кто был на Олимпиаде, уже годы. Она была одной из них, она была своей.

Я не хочу сказать, что Загитова менее достойна. Но речь идет о том, как формируются симпатии. Это очень ограниченный круг людей. Там сложившиеся отношения. Траньков сказал правду, просто всем это не нравится. Люди не понимают разницу между «не люблю» то есть не испытываю любви и «не люблю» в смысле ненавижу. Это же разные вещи.

Сейчас Загитова в моем понимании очень прибавила. В каком смысле? В смысле попы и груди. Я за прекрасное.

У меня нет и не может быть никаких амбиций в отношении каких-либо отношений, кроме телевизионных, с . Она стала красоткой и в ближайшие 2-3 года будет прогрессировать в этом отношении. Может быть, и дальше, но 2-3 года еще точно.

– Она вернется в фигурное катание?

– Никогда, – сказал Уткин в интервью Ивану Кузнецову.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

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