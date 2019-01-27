Ирина Роднина: «Есть спортсмены с длинными карьерами, а есть те, что выскочили и тут же исчезли. Это называется халиф на час»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о фанатах в фигурном катании, а также о фигуристах, которые рано уходят из спорта.

– Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в . Выложила в инстаграм фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но мое сердце с Женей».

Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность... Я никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие выражения.

У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права – на свободу слова, на мнение?

– В фигурном катании для болельщиков уже названия выдумывают – загиботы, медвеботы.

– Значит, это не болельщики, они не любят кого-то, а свой негатив вымещают в фанатизме. Да, таким победам надо радоваться. Но надо понимать: есть спортсмены с длинными карьерами, а есть – взяли, выскочили и тут же исчезли. Таких фигуристов было много.

Тара Липински – ау, где она была после Олимпиады? Леша Урманов – ни до, ни после ничего не выиграл. Сара Хьюз, да та же – она же выиграла только в команде! Мы уже такого насмотрелись. Это называется халиф на час. Могу только посочувствовать этим ребятам.

Мы лучше понимали, как из спорта переходили в другую жизнь. Решение было не вынужденное, а осознанное. Я прожила долгую жизнь в спорте. Да, она была фантастически тяжелая, но безумно интересная.

А когда люди задерживаются наверху на 3-4 года, то у меня возникает два вопроса: а) что с этими ребятами, с их психикой? б) а не слишком ли дорого для страны вырастить человека на два года? – сказала Роднина.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

Отпустите Загитову! Она могла бы кататься еще, но ей незачем возвращаться