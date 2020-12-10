Анна Щербакова: «Я не позволю себе пропустить чемпионат России. Просто не прощу себе, если даже не попробую выступить и буду сидеть дома»

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как восстанавливается после перенесенной пневмонии.

«Получилось так, что после этапа Кубка России в Сочи я готовилась к Гран-при России, чувствовала себя хорошо, а как оказалось, началась болезнь в скрытой форме.

Бессимптомно болела, при этом тренировалась, ничего особо не было. Потом резко почувствовала ухудшение. Это был первый день, мы сразу же сделали кучу разных обследований, анализов. И оказалось, что я уже какое-то продолжительное время болею.

Пришлось сниматься с соревнований. Но для меня это снятие с «Ростелекома» было в тот момент не настолько значимо, как то, что я понимала, что впереди чемпионат России.

Казалось, что много времени, но я понимала, что это все серьезно. Воспаление легких не лечится за неделю. И сразу мы как-то постарались выстроить план к чемпионату России.

Пик заболевания уже пройден, поэтому я вернулась к тренировкам. Конечно, сейчас в полную силу работать, как мы обычно готовимся к соревнованиям, не получается. Отдельные элементы я тренирую без ограничений, но целиковые прокаты мы сейчас не делаем уже продолжительное время – может плохо сказаться.

Целиком я не катаю, но надеюсь, что к старту буду приходить в форму и буду готова выступить в полную силу.

Когда я возвращалась после серьезных травм, не было такой спешки к конкретным соревнованиям, я восстанавливалась спокойно. Здесь – я сама не позволю себе пропустить чемпионат России.

Мне кажется, я туда приеду в любом состоянии и буду показывать все, что могу. Это все-таки отбор на более важные турниры. Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются», – сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

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