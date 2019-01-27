Тамара Москвина о коронавирусе: «Мужу 90 лет, он в зоне риска. Я – нет, мне всего 22... До ста»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию рассказала, чем занимается во время пандемии коронавируса.

– Есть еще хлопоты – сохранение здоровья моего супруга Игоря Борисовича Москвина, нашего заслуженного тренера. Ему уже 90 лет! Он в зоне риска (из-за коронавируса). Я – нет, мне всего 22… До ста.

Мы сильные духом, с крепкими нервами, всегда во всем находим положительные моменты и стараемся не позволять каким-то отрицательным моментам нас победить.

– Где происходит этот бой – в городе или за городом?

– За городом. Гуляем по пустынным улицам нашего поселка. Взаперти сидеть невозможно, надо всегда выискивать возможности.

– А с учениками своими связь поддерживаете?

– По телефону, по скайпу – конечно, – сказала Москвина.