Тамара Москвина о коронавирусе: «Мужу 90 лет, он в зоне риска. Я – нет, мне всего 22... До ста»

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, чем занимается во время пандемии коронавируса.

– Есть еще хлопоты – сохранение здоровья моего супруга Игоря Борисовича Москвина, нашего заслуженного тренера. Ему уже 90 лет! Он в зоне риска (из-за коронавируса). Я – нет, мне всего 22… До ста.

Мы сильные духом, с крепкими нервами, всегда во всем находим положительные моменты и стараемся не позволять каким-то отрицательным моментам нас победить.

Где происходит этот бой – в городе или за городом?

– За городом. Гуляем по пустынным улицам нашего поселка. Взаперти сидеть невозможно, надо всегда выискивать возможности.

А с учениками своими связь поддерживаете?

– По телефону, по скайпу – конечно, – сказала Москвина.

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