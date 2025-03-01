Российские фехтовальщики Керик и Граудынь выиграли юниорский чемпионат Европы

Российские фехтовальщики Александр Керик и Павел Граудынь выиграли чемпионат Европы среди юниоров, который проходит в Анталье (Турция).

Накануне Керик взял золото в соревнованиях рапиристов, одолев француза Адриена Эльми-Кокуанака (15:13). Бронзовыми призерами в этом виде стали россияне Павел Пузанков и Искандер Булатов.

Граудынь победил среди саблистов. В финале он был сильнее Влада Ковалиу из Румынии (15:12)

Чемпионат Европы завершится 2 марта. Россияне участвуют в нейтральном статусе.