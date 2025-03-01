0

Российские фехтовальщики Керик и Граудынь выиграли юниорский чемпионат Европы

Российские фехтовальщики Александр Керик и Павел Граудынь выиграли чемпионат Европы среди юниоров, который проходит в Анталье (Турция).

Накануне Керик взял золото в соревнованиях рапиристов, одолев француза Адриена Эльми-Кокуанака (15:13). Бронзовыми призерами в этом виде стали россияне Павел Пузанков и Искандер Булатов.

Граудынь победил среди саблистов. В финале он был сильнее Влада Ковалиу из Румынии (15:12)

Чемпионат Европы завершится 2 марта. Россияне участвуют в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
сабля
logoсборная Румынии (сабля)
юниорская сборная России
чемпионат Европы
logoсборная Франции
юниорская сборная России жен
logoсборная Румынии
рапира
Искандер Булатов
Павел Пузанков
Александр Керик
Павел Граудынь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Фехтование в Telegram
Главные новости
Российская саблистка Михайлова победила на чемпионате Европы среди юниоров
127 февраля, 22:26
Павел Колобков: «Баху было очень сложно. Он находился под огромным давлением со стороны ряда крупных федераций, а также политиков, но долго держался»
1127 февраля, 18:14
Депутат Свищев: «Томас Бах оставил неоднозначный след. Начал за здравие, а кончил за упокой»
827 февраля, 09:50
Отставка Баха принята: Томас уйдет с поста члена МОК после 23 июня 2025 года
4426 февраля, 17:15
Великая о нейтральном статусе: «Ехать и выступать обязательно надо, нам нужен международный опыт. Если есть возможность, надо участвовать»
24 февраля, 18:05
Софья Великая: «Пока особо не вижу позитивных движений в отношении российского спорта. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем выступать с флагом и гимном»
24 февраля, 15:24
Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel
328 февраля, 14:48
Дегтярев защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук в МГЮА
827 февраля, 13:42
Михаил Дегтярев: «Наши атлеты должны быть готовы к крупнейшим мировым соревнованиям – это стратегическая цель, которую Путин ставит перед нашей отраслью»
4728 января, 06:38
Глава Федерации фехтования России Мамедов: «Главная цель – возврат наших спортсменов на международную арену»
26 января, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
1117 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
115 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
2923 мая 2024, 10:30
Умер заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин
220 мая 2024, 09:03
Михаил Дегтярев: «Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта»
1818 мая 2024, 07:39
Светлана Журова: «Бида не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в сборной США кто-то уступит»
712 января 2024, 09:09
Поздняков о санкциях МОК: «Коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК с февраля 2022 года носят антироссийский характер»
919 октября 2023, 15:25
Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
128 августа 2023, 07:51