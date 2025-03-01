Российские фехтовальщики Керик и Граудынь выиграли юниорский чемпионат Европы
Российские фехтовальщики Александр Керик и Павел Граудынь выиграли чемпионат Европы среди юниоров, который проходит в Анталье (Турция).
Накануне Керик взял золото в соревнованиях рапиристов, одолев француза Адриена Эльми-Кокуанака (15:13). Бронзовыми призерами в этом виде стали россияне Павел Пузанков и Искандер Булатов.
Граудынь победил среди саблистов. В финале он был сильнее Влада Ковалиу из Румынии (15:12)
Чемпионат Европы завершится 2 марта. Россияне участвуют в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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