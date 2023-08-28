Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов ушел из жизни в возрасте 57 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.
«Олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, Анвар Ибрагимов внес огромный вклад в сохранение традиций, развитие и приумножение побед отечественного фехтования.
Он был выдающимся спортсменом, тренером высочайшей квалификации и очень хорошим человеком.
Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Анвара Камилевича. Светлая память», – говорится в сообщении.
Ибрагимов – победитель Олимпийских игр 1988 года в командном первенстве, бронзовый призер (1985) и серебряный призер (1995) чемпионатов мира, пятикратный обладатель Кубка Европы.
Комментарии