Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

«Олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, Анвар Ибрагимов внес огромный вклад в сохранение традиций, развитие и приумножение побед отечественного фехтования.

Он был выдающимся спортсменом, тренером высочайшей квалификации и очень хорошим человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Анвара Камилевича. Светлая память», – говорится в сообщении.

Ибрагимов – победитель Олимпийских игр 1988 года в командном первенстве, бронзовый призер (1985) и серебряный призер (1995) чемпионатов мира, пятикратный обладатель Кубка Европы.