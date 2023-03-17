Генсекретарь федерации фехтования Польши: «Не исключаем отказ от организации этапа Кубка мира»

Польша может отказаться от проведения этапа Кубка мира из-за участия россиян.

Об этом сообщил генеральный секретарь польской федерации фехтования Яцек Слупский.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов к соревнованиям. После этого Германия отменила проведение этапа Кубка мира по рапире.

«Сейчас мы ждем официального толкования решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE, касающихся в том числе определения нейтральности спортсменов, допущенных к соревнованиям.

Такая интерпретация необходима для представления польским властям, которые принимают решение о выдаче въездных виз.

Мы подтверждаем, что готовы принять этап Кубка мира в Познани, однако любое решение может быть принято только после получения соответствующих и необходимых разъяснений от FIE по вопросам, вытекающим из решения внеочередного конгресса.

В зависимости от этих объяснений Польская федерация фехтования не исключает отказа от организации этапа Кубка мира», – заявил Слупский.

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