Глава Федерации фехтования России: «Из лидеров мирового рейтинга мы превратились в фантом. Нас просто нет, мы нигде»

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Из лидеров мирового рейтинга практически во всех оружиях мы превратились вообще в фантом, нас просто нет, мы нигде. Февраль закончится, и у нас сгорят последние очки.

Если мы появимся, то мы появимся из ниоткуда. Но, чтобы появиться, надо, чтобы кто-то нас где-то пригласил. Ясности никакой нет.

Они (МОК) сделают вброс в интернет-пространство, а комментировать пока нечего. Азиатские игры? Мы благодарны Азиатскому совету за приглашение, но что это дает? Просто приезжать в сентябре поучаствовать?

Но это не решает глобальной задачи – отбора на Олимпиаду», — сказал Мамедов.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают