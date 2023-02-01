Глава Федерации фехтования России: «Из лидеров мирового рейтинга мы превратились в фантом. Нас просто нет, мы нигде»

Теги МОК Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Фехтование

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

«Из лидеров мирового рейтинга практически во всех оружиях мы превратились вообще в фантом, нас просто нет, мы нигде. Февраль закончится, и у нас сгорят последние очки.

Если мы появимся, то мы появимся из ниоткуда. Но, чтобы появиться, надо, чтобы кто-то нас где-то пригласил. Ясности никакой нет.

Они (МОК) сделают вброс в интернет-пространство, а комментировать пока нечего. Азиатские игры? Мы благодарны Азиатскому совету за приглашение, но что это дает? Просто приезжать в сентябре поучаствовать?

Но это не решает глобальной задачи – отбора на Олимпиаду», — сказал Мамедов. 

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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