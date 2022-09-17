Ольга Никитина: «Я сравнивала ЧМ со Спартакиадой – наши соревнования понравились больше. Продолжу карьеру, даже если нас не допустят до Олимпиады»

Теги Олимпийская сборная России Спартакиада сборная России жен сабля Париж-2024 Ольга Никитина Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Олимпийская чемпионка в командном турнире саблисток Ольга Никитина 

«У нас очень хороший уровень соревнований в стране, мировой уровень. Я смотрела чемпионат мира в Египте, сравнивала его уровень со Спартакиадой, мне наши соревнования понравились больше.

Надеюсь и жду возвращения на международную арену, сейчас тренируюсь, готовлюсь.

Я люблю спорт, фехтование. Уже понимаешь, что не можешь без этого жить. Конечно, я продолжу карьеру, даже если нас не допустят до Олимпиады, будем готовиться к дальнейшим соревнованиям», – сказала Никитина.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные