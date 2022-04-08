Европейская конфедерация фехтования обсудит отстранение Станислава Позднякова от должности президента организации

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Европейская конфедерация фехтования (EFC) обсудит возможность отстранения россиянина Станислава Позднякова от должности президента организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EFC, которая 31 мая проведет внеочередной конгресс.

Ранее исполком EFC отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

Позднякову, который также возглавляет Олимпийский комитет России, был вынесен вотум недоверия из-за возможного конфликта интересов в EFC.

 

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