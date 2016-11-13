Французская саблистка Берде: «Россиянки – обманщицы! Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано»

Французская фехтовальщица Сесилия Берде высказалась о финальном поединке командного турнира против россиянок на Олимпийских играх в Токио.

Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольга Никитиной выиграла золото, обыграв француженок 45:41.

– В чем россиянки были сильнее в финале?

– В тактических перерывах. Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось внести изменения, и все начиналось заново.

Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь 2-3 укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты.

– Поэтому Никитина дважды меняла саблю?

– Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано».

Я не расстроилась, Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото. Но я чувствовала, что она паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто, – сказала Берде.

Женская сабля – главное российское оружие. Еще 20 лет назад мы были учениками, а теперь доминируем на второй Олимпиаде подряд

Неизвестные детали о победе саблисток: в финале Великую хотели менять из-за травмы, но не решились – попросили Никитину включить режим самурая