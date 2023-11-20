Депутат Свищев: «Многие федерации все еще боятся нас возвращать. Но понимают, что без России они не могут прогрессировать, билеты не продаются, спонсоры убежали»
Депутат Свищев заявил, что многие спортивные федерации боятся возвращать россиян.
Сегодня стало известно, что Международная федерация конного спорта (FEI) разрешит россиянам соревноваться в нейтральном статусе.
«Потихонечку все возвращают наших спортсменов. Так и будет, так и должно быть. Да, многие федерации все еще боятся нас возвращать по разным причинам, в том числе из-за давления. Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать, конкуренции нет, билеты не продаются, спонсоры убежали.
Возвращение наших спортсменов и в конном спорте – это вполне себе разумное, логичное решение вопроса, хотя прежде всего нелогичным было отстранять наших спортсменов. Но тогда все федерации поддались давлению МОК», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
А не расскажет депутат, как дела со спонсорами в российском спорте?
И кто составляет конкуренцию из россиян в конном спорте?)
правда на этом список заканчивается
Есть ли хоть одна спортивная международная федерация, которая проводит серьезные соревнования, про которую можно сказать, что после бана РФ перестали продаваться билеты и убежали спонсоры?
Можно полный список федераций, где без России нет конкуренции, не продаются билеты и убежали спонсоры?
Лыжи, синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурка, … и? И это только по поводу конкуренции, за билеты и спонсоров, не уверен.