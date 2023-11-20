Депутат Свищев: «Многие федерации все еще боятся нас возвращать. Но понимают, что без России они не могут прогрессировать, билеты не продаются, спонсоры убежали»

Теги МОК сборная России FIE Дмитрий Свищев Конный спорт

Депутат Свищев заявил, что многие спортивные федерации боятся возвращать россиян.

Сегодня стало известно, что Международная федерация конного спорта (FEI) разрешит россиянам соревноваться в нейтральном статусе.

«Потихонечку все возвращают наших спортсменов. Так и будет, так и должно быть. Да, многие федерации все еще боятся нас возвращать по разным причинам, в том числе из-за давления. Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать, конкуренции нет, билеты не продаются, спонсоры убежали.

Возвращение наших спортсменов и в конном спорте – это вполне себе разумное, логичное решение вопроса, хотя прежде всего нелогичным было отстранять наших спортсменов. Но тогда все федерации поддались давлению МОК», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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18 комментариев

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aQuagen
мало того,они распродали всё имущество и улетели на Сатурн 🤡
+22
0
+22
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Alexander2022
Спонсоры убежали?))
А не расскажет депутат, как дела со спонсорами в российском спорте?
И кто составляет конкуренцию из россиян в конном спорте?)
+14
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+14
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Деревянная рука
Ему это санитары внушили?
+8
0
+8
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IntoTheRainBow
Ответ Ростислав Романенко
Мне вот по-настоящему интересно. Есть ли хоть одна спортивная международная федерация, которая проводит серьезные соревнования, про которую можно сказать, что после бана РФ перестали продаваться билеты и убежали спонсоры?
хоккей с мячом, отменили ЧМ

правда на этом список заканчивается
+6
0
+6
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Ростислав Романенко
Мне вот по-настоящему интересно.
Есть ли хоть одна спортивная международная федерация, которая проводит серьезные соревнования, про которую можно сказать, что после бана РФ перестали продаваться билеты и убежали спонсоры?
+5
0
+5
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Классный руководитель
Ох какой смешной!
+3
0
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omega pepega
да чего мелочится, можно рассказывать что без России куры перестали нестись, виноградники давать урожай, а температура кипения воды упала на 2 градуса. Такое же отношение к реальности будет иметь
+3
0
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Viks
"билеты не продаются, спонсоры убежали" === "все пропало, гипс – снимают, клиент – уезжает"
+2
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Вечно в бане
> Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать, конкуренции нет, билеты не продаются, спонсоры убежали.

Можно полный список федераций, где без России нет конкуренции, не продаются билеты и убежали спонсоры?
Лыжи, синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурка, … и? И это только по поводу конкуренции, за билеты и спонсоров, не уверен.
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Alestern
разумное решение возвращать без флага и гимна? и что тут разумного?
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Насонов Дмитрий
Ответ IntoTheRainBow
хоккей с мячом, отменили ЧМ правда на этом список заканчивается
Хоккей с мячом - это не серьезная федерация. Это неолимпийский очень нишевый спорт, который кое-как развивают в 4-5 странах от силы. И ни в одной из этих стран он даже не входит в первую тройку (что отличает его, к примеру, от австралийского футбола).
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Melnikov1968
Ну так и у нас билеты продаются только на ФК, футбол, частично на хоккей. Все в проигрыше, так или иначе.
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ValmontZ
О, затычка.
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leon01
мания величия у депутата Свищева
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Ксения Бьорндален
Свищ, не свисти
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Павел Мельников
Когда Англию отстранили от соревнований УЕФА, английские клубы перестали прогрессировать и после возвращения первое время постоянно проигрывали. Это были английские, отстраненные в УЕФА, а не все остальные, потерявшие конкуренцию с одними англичанами.
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