Международная федерация конного спорта присвоила нейтральный статус 33 всадникам из России

33 российских всадника получили нейтральный статус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации конного спорта (FEI ).

В июле нейтральный статус получили Николь Казакова, Анжелика Кузнецова, Александра Орлова, Ярослав Пушкин, Эмилия Загарина и Елена Жидкова.

Ранее обладателями нейтрального статуса стали Евгения Давыдова, Александра Изместьева, Анна Сущева, Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич, Софи-Антуанетта Вавилов, Мария Греф, Анастасия Кирнарская и Диана Курочкина.