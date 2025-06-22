Международная федерация конного спорта присвоила нейтральный статус 27 всадникам из России

27 российских всадников получили нейтральный статус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации конного спорта (FEI).

В июне нейтральный статус получили Мария Греф, Анастасия Кирнарская и Диана Курочкина.

В мае 2024 года первыми российскими спортсменами, которым одобрили нейтральный статус, стали Евгения Давыдова, Александра Изместьева и Анна Сущева.

Позже право выступать на международных турнирах в нейтральном статусе получили Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич и Софи-Антуанетта Вавилов.