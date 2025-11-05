Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях
Российских и белорусских конников допустили к участию в соревнованиях команд.
Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях.
Соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее FEI. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.
Российские и белорусские спортсмены были полностью отстранены от турниров под эгидой FEI с 2022-го по 2024 год. С начала 2024 года FEI начала выдавать спортсменам нейтральные статусы, но только для участия в индивидуальных стартах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
