Четырем российским всадникам присвоили нейтральный статус
Четырем российским всадникам присвоили нейтральный статус.
Право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили Мария Иванова, Федор Семенков, Дарья Скрынникова и Ангелина Степанова.
Об этом сообщила Международная федерация конного спорта (FEI).
Всего в настоящее время обладателем нейтрального статуса является 41 представитель отечественного конного спорта.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
