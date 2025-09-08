16-летний велогонщик умер от остановки сердца во время соревнований во Франции

Во время соревнований во Франции умер 16-летний велогонщик Ноа Сартис.

Гонка в возрастной категории до 17 лет проходила в Курсмоне на северо-западе страны. По информации France Bleu, у спортсмена произошла остановка сердца, когда он шел в лидирующей группе. Медики пытались реанимировать Сартиса, но спасти его не смогли.

После трагедии организаторы отменили гонку для взрослых, которая должна была состояться позже в воскресенье. Союз велосипедистов Жуэ-ле-Тура, за чью команду выступал велогонщик, выразил соболезнования родным Сартиса.