«Тур де Франс». 18-й этап. О’Коннор победил, Погачар – 2-й, Вингегор – 3-й, Власов – 26-й
«Тур де Франс-2025»
18-й этап
Виф – Куршевель (Коль-де-ла-Лоз)
171,5 км
1. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 5.03,47
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 1,45
3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,54
4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 1,58
5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 2,00
6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,25
7. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,46
8. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates – XRG) – 3,03
9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 3,09
10. Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike) – 3,26
11. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,37
12. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 4,34...
26. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 21,22
Общий зачет (после 18-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 66.55,42
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 4,26
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,01
4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 11,23
5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,49
6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 15,36
7. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 16,15
8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 18,31
9. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 25,41
10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 29,19
25. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.48,31