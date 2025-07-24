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«Тур де Франс». 18-й этап. О’Коннор победил, Погачар – 2-й, Вингегор – 3-й, Власов – 26-й

Австралиец Бен О’Коннор выиграл 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

18-й этап

Виф – Куршевель (Коль-де-ла-Лоз)

171,5 км

Профиль/Карта

1. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 5.03,47

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 1,45

3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,54

4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 1,58

5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 2,00

6. Феликс Галль  (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,25

7. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,46

8. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates – XRG) – 3,03

9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 3,09

10. Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike) – 3,26

11. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,37

12. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 4,34...

26. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 21,22

Общий зачет (после 18-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 66.55,42

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 4,26

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,01

4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 11,23

5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,49

6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 15,36

7. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 16,15

8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 18,31

9. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 25,41

10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 29,19

25. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.48,31

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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logoТур де Франс
Оскар Онли
Кевин Воклен
Флориан Липовиц
Тобиас Халланд Йоханнессен
Феликс Галль
logoТадей Погачар
Карлос Родригес
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Бен Хили
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