Вингегор о шансах выиграть «Тур де Франс»: «Все еще думаю, что могу победить. Обычно я сильнее всего на третьей неделе»

Йонас Вингегор считает, что может выиграть общий зачет «Тур де Франс».

Датчанин занимает вторую позицию после словенца Тадея Погачара , уступая после 15-го этапа 4 минуты и 13 секунд. Вингегор, выступающий сейчас за команду Visma – Lease a Bike, является двукратным победителем многодневки.

«Я все еще думаю, что могу победить. Конечно, сейчас это выглядит очень сложным, отрыв большой, но я по-прежнему считаю, что могу это сделать.

Обычно я сильнее всего на третьей неделе. Конечно, я не буду рассказывать вам свою тактику. Что я собираюсь делать? Атаковать», – сказал Вингегор журналистам.