Велотрек. Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи. Иванченко, Даньшина и Попов взяли золото, Лысенко, Чертихина и Казаков – серебро
Чемпионат Европы по велотреку среди юниоров и молодежи
Анадия, Португалия
Женщины до 23 лет
Гонка по очкам
1. Алена Иванченко (Россия) – 54 очка
2. Айнара Альберт (Испания) – 53
3. Лука Виерстраете (Бельгия) – 41
Спринт
1. Иона Мойр (Великобритания)
2. Алина Лысенко (Россия)
3. Райан Эдмундс (Великобритания)
Юниорки
Гит
1. Эрин Ботман (Великобритания) – 1.08,092
2. Юлия Чертихина (Россия) – 1.08,875
3. Зита Гейсенс (Бельгия) – 1.09,203
Омниум
1. Полина Даньшина (Россия) – 151
2. Ида Дам Фьялла (Дания) – 125
3. Лейр Алмена (Испания) – 108
Мужчины до 23 лет
Гонка по очкам
1. Хуан Давид Сьерра (Италия) – 91
2. Даниил Казаков (Россия) – 80
3. Эллиот Роу (Великобритания) – 74
Юниоры
Омниум
1. Марк Попов (Россия) – 118
2. Натан Марку (Франция) – 105
3. Витус Бергельс (Бельгия) – 104