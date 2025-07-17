Яковлев и Павловский завоевали серебро на юниорском чемпионате Европы по велотреку, у Кокаревой – бронза
Российские велогонщики завоевали три медали ЧЕ по велотреку среди юниоров.
Чемпионат Европы по велотреку среди юниоров
Анадия, Португалия
Юниоры
Гонка с выбыванием
1. Хаймо Фуггер (Австрия)
2. Матвей Яковлев (Россия)
3. Илья Слесаренко (Беларусь)
Гит, 1 км
1. Леонидас Рековски (Германия) – 1.02,118
2. Дмитрий Павловский (Россия) – 1.02,498
3. Юлиус Портун (Германия) – 1.03,099
Юниорки
Гонка с выбыванием
1. Ида Дам Фиалла (Дания)
2. Габриэла Качмарчик (Польша)
3. Аглая Кокарева (Россия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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