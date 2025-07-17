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Яковлев и Павловский завоевали серебро на юниорском чемпионате Европы по велотреку, у Кокаревой – бронза

Российские велогонщики завоевали три медали ЧЕ по велотреку среди юниоров.

Чемпионат Европы по велотреку среди юниоров

Анадия, Португалия

Юниоры

Гонка с выбыванием 

1. Хаймо Фуггер (Австрия)

2. Матвей Яковлев (Россия)

3. Илья Слесаренко (Беларусь)

Гит, 1 км

1. Леонидас Рековски (Германия) – 1.02,118

2. Дмитрий Павловский (Россия) – 1.02,498 

3. Юлиус Портун (Германия) – 1.03,099

Юниорки

Гонка с выбыванием 

1. Ида Дам Фиалла (Дания)

2. Габриэла Качмарчик (Польша)

3. Аглая Кокарева (Россия)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
велотрек
Дмитрий Павловский
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