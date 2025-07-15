Россиянка Валгонен победила на молодежном чемпионате Европы по велотреку

Российская велогонщица Валерия Валгонен завоевала золото на молодежном чемпионате Европы (U23) на треке, который проходит в португальской Анадии.

22-летняя Валгонен победила в гонке на выбывание. Серебро взяла испанка Мария Изабелла Эскалера, бронзу – итальянка Анита Байма.

Европейское первенство завершится 20 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.