Россиянка Валгонен победила на молодежном чемпионате Европы по велотреку
Российская велогонщица Валерия Валгонен завоевала золото на молодежном чемпионате Европы (U23) на треке, который проходит в португальской Анадии.
22-летняя Валгонен победила в гонке на выбывание. Серебро взяла испанка Мария Изабелла Эскалера, бронзу – итальянка Анита Байма.
Европейское первенство завершится 20 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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