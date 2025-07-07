Филипсен снялся с «Тур де Франс» после падения. Он лидировал в зачете спринтеров

Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен , выступающий за команду Alpecin – Deceuninck, снялся с многодневки «Тур де Франс» после падения.

Инцидент произошел сегодня на третьем этапе. Примерно за 60 км до финиша бельгиец сильно ударился о землю в результате контакта с другим спортсменом – Брианом Кокаром. Полученные повреждения не позволили Филипсену продолжить гонку.

Филипсен лидировал в спринтерском зачете «Тур де Франс» и шел седьмым в общем зачете по итогам двух этапов.