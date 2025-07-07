Филипсен снялся с «Тур де Франс» после падения. Он лидировал в зачете спринтеров
Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен, выступающий за команду Alpecin – Deceuninck, снялся с многодневки «Тур де Франс» после падения.
Инцидент произошел сегодня на третьем этапе. Примерно за 60 км до финиша бельгиец сильно ударился о землю в результате контакта с другим спортсменом – Брианом Кокаром. Полученные повреждения не позволили Филипсену продолжить гонку.
Филипсен лидировал в спринтерском зачете «Тур де Франс» и шел седьмым в общем зачете по итогам двух этапов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
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