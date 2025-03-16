Россиянка Валерия Валгонен взяла бронзу на этапе Кубка наций по велотреку

Россиянка Валерия Валгонен стала бронзовым призером этапа Кубка наций по велотреку, который проходит в турецком городе Конья.

Валгонен набрала 113 очков в омниуме. Победила представительница Новой Зеландии Элли Уолластон (128), второе место заняла Лиза ван Белле из Нидерландов (115).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.