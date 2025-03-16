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Россиянка Валерия Валгонен взяла бронзу на этапе Кубка наций по велотреку

Россиянка Валерия Валгонен стала бронзовым призером этапа Кубка наций по велотреку, который проходит в турецком городе Конья.

Валгонен набрала 113 очков в омниуме. Победила представительница Новой Зеландии Элли Уолластон (128), второе место заняла Лиза ван Белле из Нидерландов (115).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЛиза ван Белле
logoсборная Нидерландов жен
logoсборная России жен
Валерия Валгонен
велотрек
logoсборная Новой Зеландии
logoЭлли Уолластон
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