Рекордсмен «Тур де Франс» Марк Кэвендиш завершил карьеру

Британский велогонщик Марк Кэвендиш завершил карьеру в возрасте 39 лет.

10 ноября спортсмен, представляющий команду Astana Qazaqstan, финишировал в последней для себя гонке – Singapore Criterium. Он одержал победу, второе место занял Яспер Филипсен, третье – Арно де Ли.

«На последних пяти кругах я понял, что это последние 15 км в моей карьере. Я переживал, что упаду или что‑то в этом роде, если буду бороться [за лидерство].

Я и мечтать не мог о лучших проводах [из спорта]. Надеюсь, всем понравилось», – сказал Кэвендиш.

Кэвендишу принадлежит рекорд по победам на этапах «Тур де Франс» (35). Также гонщик за карьеру выигрывал 19 этапов на «Джиро д’Италия» и четыре этапа «Вуэльты». Он чемпион мира по велошоссе, трехкратный чемпион мира по велотреку.