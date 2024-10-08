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  • Чемпионат мира по гравийным велогонкам. Ван дер Пул и Вос победили, Вермеерш и Копеки – 2-е, Мохорич – 7-й
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Чемпионат мира по гравийным велогонкам. Ван дер Пул и Вос победили, Вермеерш и Копеки – 2-е, Мохорич – 7-й

Матье ван дер Пул и Марианна Вос победили на ЧМ по гравийным велогонкам.

Чемпионат мира по гравийным велогонкам

Халле – Лювен, Бельгия

6 октября

Мужчины

181 км

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 4.41,23

2. Флориан Вермеерш (Бельгия) – 4.42,26

3. Кентен Херманс (Бельгия) – 4.45,10

4. Яспер Стюйвен (Бельгия) – то же время

5. Джанни Вермерш (Бельгия) – 4.45,11

6. Коннор Свифт (Германия) – то же время

7. Матей Мохорич (Словения) – то же время

8. Тим Мерлир (Бельгия) – 4.45,38

5 октября

Женщины

134 км

1. Марианна Вос (Нидерланды) – 4.01,07

2. Лотте Копеки (Бельгия) – 4.01,8

3. Лорена Вибес (Нидерланды) – 4.05,04

4. Пак Питерс (Нидерладны) – 4.05,16

5. Роми Каспер (Германия) – 4.05,22

6. Сорайя Паладин (Италия) – 4.07,07

7. Риянне Маркус (Нидерланды) – 4.07,11

8. Фемке Маркус (Нидерланды) – 4.09,59

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
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Матей Мохорич
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Яспер Стюйвен
Матье ван дер Пул
Тим Мерлир
Флориан Вермеерш
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Лорена Вибес
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