Чемпионат мира по гравийным велогонкам. Ван дер Пул и Вос победили, Вермеерш и Копеки – 2-е, Мохорич – 7-й
Матье ван дер Пул и Марианна Вос победили на ЧМ по гравийным велогонкам.
Чемпионат мира по гравийным велогонкам
Халле – Лювен, Бельгия
6 октября
Мужчины
181 км
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 4.41,23
2. Флориан Вермеерш (Бельгия) – 4.42,26
3. Кентен Херманс (Бельгия) – 4.45,10
4. Яспер Стюйвен (Бельгия) – то же время
5. Джанни Вермерш (Бельгия) – 4.45,11
6. Коннор Свифт (Германия) – то же время
7. Матей Мохорич (Словения) – то же время
8. Тим Мерлир (Бельгия) – 4.45,38
5 октября
Женщины
134 км
1. Марианна Вос (Нидерланды) – 4.01,07
2. Лотте Копеки (Бельгия) – 4.01,8
3. Лорена Вибес (Нидерланды) – 4.05,04
4. Пак Питерс (Нидерладны) – 4.05,16
5. Роми Каспер (Германия) – 4.05,22
6. Сорайя Паладин (Италия) – 4.07,07
7. Риянне Маркус (Нидерланды) – 4.07,11
8. Фемке Маркус (Нидерланды) – 4.09,59
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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