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Роглич о четвертой победе в зачете «Вуэльты»: «Рекорд – это приятно. Приходилось идти на большие жертвы»

Примож Роглич прокомментировал свою победу на веломногодневке «Вуэльта»

Сегодня в Мадриде прошел заключительный этап многодневки. Словенец Роглич, выступающий за команду Red Bull-Bora-Hansgrohe, сохранил лидерство в общем зачете.

Роглич уже выигрывал генеральную классификацию «Вуэльты» в 2019, 2020 и 2021 годах. Его четвертая победа – рекорд соревнований.

«Рекорд по победам? Это приятно. Сегодня хотелось уже все закончить. Было трудно, но все прошло здорово, я счастлив.

Приходилось идти на большие жертвы. И не только мне, но также моей семье и окружающим – все мы чем-то пожертвовали ради этого. Я просто счастлив и действительно ценю поддержку, которую получаю.

Будет ли пятая победа? Было бы здорово, ха-ха. Их никогда не бывает достаточно. Но четыре – это уже безумие», – сказал Роглич после финиша.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт «Вуэльты»
logoВуэльта
logoПримож Роглич
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