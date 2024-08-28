«Вуэльта». 11-й этап. Гонщики проедут 166,5 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами
«Вуэльта-2024»
11-й этап
Падрон – Падрон
166,5 км
Начало – 14:44 по московскому времени.
Общий зачет (после 10-го этапа)
1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 40.05,54
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,54
3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,32
4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,35
5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,17
6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29
7. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30
8. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время
9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 6,00
10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32
11. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 7,11...
17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46
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