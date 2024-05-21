Маршрут 16-го этапа «Джиро д’Италия» сократили из-за непогоды. Гонщики не поедут через перевал Умбраиль

Теги Джиро д'Италия велошоссе Велоспорт

Маршрут 16-го этапа «Джиро д’Италия» сократили из-за непогоды.

Изначально маршрут должен был пройти через горный перевал Умбраиль на границе Швейцарии и Италии, но многие гонщики отказались выходить на старт: по прогнозам погоды, температура на Умбраиле опустится до двух градусов тепла, ожидается мокрый снег. 

Начало этапа перенесено за перевал, гонщики стартуют из местности Спондинья. Вместо запланированных 206 км пелотон преодолеет 121 км. 

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