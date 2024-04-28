«Тур Романдии». Родригес выиграл общий зачет, Власов занял 2-е место
Россиянин Александр Власов стал вторым в общем зачете «Тура Романдии».
Многодневка, состоящая из пяти этапов, прошла в Швейцарии.
«Тур Романдии»
Швейцария
Общий зачет (по итогам пяти этапов)
1. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 15.44,46
2. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,07
3. Флориан Липовитц (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,09
4. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,21
5. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,27
6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 0,38
7. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 0,49
8. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,52
9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Lidl – Trek) – 1,02
10. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,23