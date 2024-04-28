«Тур Романдии». Родригес выиграл общий зачет, Власов занял 2-е место

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Россиянин Александр Власов стал вторым в общем зачете «Тура Романдии».

Многодневка, состоящая из пяти этапов, прошла в Швейцарии. 

«Тур Романдии»

Швейцария

Общий зачет (по итогам пяти этапов)

1. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 15.44,46

2. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,07

3. Флориан Липовитц (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,09

4. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,21

5. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,27

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 0,38

7. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 0,49

8. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,52

9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Lidl – Trek) – 1,02

10. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,23

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