Тренер по велоспорту из Липецка погиб в ДТП в Краснодарском крае. Он вез детей на сборы

Теги происшествия Р-Спорт Максим Раилко Велоспорт

Тренер по велоспорту Максим Раилко погиб в ДТП в Краснодарском крае.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В страшной аварии пострадали липецкие дети – воспитанники велошколы. Они ехали на сборы. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята – четыре ребенка и тренер.

К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким», – написал Артамонов. 

Заведено уголовное дело, сообщает «Р-Спорт».

ДТП произошло в ночь на вторник в Тихорецком районе Кубани на автодороге «Кавказ» автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora.

По версии следствия, 44-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и вез 41-летнюю пассажирку. Во втором автомобиле находились 33-летний тренер и четверо пассажиров – спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет.

За жизнь детей борются врачи. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

2 комментария
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Вот к кому надо полевой телефон подсоединять (на самом деле ни к кому не надо). 😔
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😢Пьяного водителя судить как уголовника.
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