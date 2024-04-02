Тренер по велоспорту из Липецка погиб в ДТП в Краснодарском крае. Он вез детей на сборы
Тренер по велоспорту Максим Раилко погиб в ДТП в Краснодарском крае.
Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В страшной аварии пострадали липецкие дети – воспитанники велошколы. Они ехали на сборы. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята – четыре ребенка и тренер.
К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким», – написал Артамонов.
Заведено уголовное дело, сообщает «Р-Спорт».
ДТП произошло в ночь на вторник в Тихорецком районе Кубани на автодороге «Кавказ» автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora.
По версии следствия, 44-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и вез 41-летнюю пассажирку. Во втором автомобиле находились 33-летний тренер и четверо пассажиров – спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет.
За жизнь детей борются врачи. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.