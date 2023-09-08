«Вуэльта». 14-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3700 м и финишем в подъем первой категории
9 сентября пройдет 14-й этап веломногодневки «Вуэльта».
«Вуэльта»
14-й этап
Совтер-де-Беарн – Ларра-Белагуа
156,2 км
Начало – 14:17 по московскому времени.
Общий зачет (после 13-го этапа)
1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 46.42,54
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,37
3. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 1,44
4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 2,37
5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,06
6. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 3,10
7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 4,12
8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 5,02
9. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 5,30
10. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 8,39
А по прогнозу на этап - вероятно победит сильный отрыв, так как из гинеральщиков ( не из ТОП 3) все полумёртвые. Может Томас поедет за победой.