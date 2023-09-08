«Вуэльта». 14-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3700 м и финишем в подъем первой категории

Теги велошоссе результаты Вуэльта Микель Ланда Александр Власов Марк Солер Примож Роглич Энрик Мас Йонас Вингегор Жоау Алмейда Сиан Уэйтдебрукс Хуан Аюсо Сепп Кусс Велоспорт

9 сентября пройдет 14-й этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

14-й этап

Совтер-де-Беарн – Ларра-Белагуа

156,2 км

Профиль/Карта

Начало – 14:17 по московскому времени.

Общий зачет (после 13-го этапа)

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 46.42,54

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,37

3. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 1,44

4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 2,37

5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,06

6. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 3,10

7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 4,12

8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 5,02

9. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 5,30

10. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 8,39

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1 комментарий

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зритель1988
Судя по последнему километру - Кусс сильнейший горняк на данный момент с отрывом, желаю ему итоговой победы!
А по прогнозу на этап - вероятно победит сильный отрыв, так как из гинеральщиков ( не из ТОП 3) все полумёртвые. Может Томас поедет за победой.
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