Деми Воллеринг из Нидерландов выиграла женский «Тур де Франс», Дронова – 21-я
Российская велогонщица Тамара Дронова стала 21-й в общем зачете женского «Тур де Франс».
Победу одержала Деми Воллеринг из Нидерландов. Дронова выступала в нейтральном статусе.
«Тур де Франс»
Женщины
Общий зачет (после 8 этапов)
1. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) – 25.17,35
2. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx) – 3,03
3. Катажина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) – то же время
4. Аннемик ван Влетен (Нидерланды, Movistar) – 3,59
5. Жюльетт Лабу (Франция, DSM-Firmenich) – 4,48
6. Эшли Молман (ЮАР, AG Insurance – Soudal Quick-Step) – 5,21...
21. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) – 19,18
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