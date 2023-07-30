Деми Воллеринг из Нидерландов выиграла женский «Тур де Франс», Дронова – 21-я

Теги велошоссе результаты Аннемик ван Влетен Тамара Дронова Лотте Копецки Тур де Франс (жен) Деми Воллеринг Велоспорт

Российская велогонщица Тамара Дронова стала 21-й в общем зачете женского «Тур де Франс».

Победу одержала Деми Воллеринг из Нидерландов. Дронова выступала в нейтральном статусе. 

«Тур де Франс»

Женщины

Общий зачет (после 8 этапов)

1. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) – 25.17,35

2. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx) – 3,03

3. Катажина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) – то же время

4. Аннемик ван Влетен (Нидерланды, Movistar) – 3,59

5. Жюльетт Лабу (Франция, DSM-Firmenich) – 4,48

6. Эшли Молман (ЮАР, AG Insurance – Soudal Quick-Step) – 5,21...

21. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) – 19,18

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий