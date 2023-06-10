«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» длиной 12,7 км
1-й этап
Айнзидельн
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
12,7 км
Начало – 15:25 по московскому времени.
Фавориты
Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step)
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost)
Маттиас Скьельмос (Дания, Trek – Segafredo)
Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ)
Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)
Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)
Ромен Барде (Франция, DSM)
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