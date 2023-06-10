«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» длиной 12,7 км

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Арно Демар Ромен Барде Штефан Кюнг Пейо Бильбао Воут ван Арт Томас Пидкок Ремко Эвенепул Нейлсон Паулесс Серхио Игита Маттиас Скельмосе Велоспорт

«Тур Швейцарии»

1-й этап

Айнзидельн

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

12,7 км

Профиль/Карта

Начало – 15:25 по московскому времени.

Фавориты

Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step)

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost)

Маттиас Скьельмос (Дания, Trek – Segafredo)

Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)

Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ)

Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)

Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)

Ромен Барде (Франция, DSM)

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