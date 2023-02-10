19-летняя испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в ДТП
19-летняя испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в ДТП.
Как сообщает Marca, трагедия случилась в четверг в Саламанке. Во время тренировки спортсменку сбил грузовик.
Согласно одной из версий, водитель мог не заметить Домингес из-за солнечного блика. На место ДТП прибыла скорая помощь, но девушка скончалась до прибытия врачей.
Эстела – дочь бывшего испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса. В этом году она участвовала в чемпионате мира по велокроссу.
Комментарии