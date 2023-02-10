19-летняя испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в ДТП

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19-летняя испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в ДТП.

Как сообщает Marca, трагедия случилась в четверг в Саламанке. Во время тренировки спортсменку сбил грузовик. 

Согласно одной из версий, водитель мог не заметить Домингес из-за солнечного блика. На место ДТП прибыла скорая помощь, но девушка скончалась до прибытия врачей.

Эстела – дочь бывшего испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса. В этом году она участвовала в чемпионате мира по велокроссу.

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