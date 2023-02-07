Велогонщик Дмитриев о тренировках в Китае: «Остаюсь полноценным членом сборной России. Просто немного засиделся, хочется соперников посильнее»

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в велотреке Денис Дмитриев рассказал о тренировках со сборной Китая.

– Меня еще полгода назад пригласил Тео Бос (который работает тренером в Китае – Sports.ru) как действующего спортсмена, спарринг-партнера для китайских гонщиков. Тео сказал, что я сразу всплыл у него в голове, когда китайцы дали добро на саму возможность такого сотрудничества с другими гонщиками.

Мне предложили хорошие условия, я буду тренироваться со сборной Китая, которая и в мужском спринте с недавнего времени начала добиваться успеха. Недавно они выиграли в Кали командный спринт, в гите есть сильный спортсмен. Про девчонок, которые выигрывали командный спринт на Олимпиаде все мы знаем. Условия хорошие, смогу пользоваться их инфраструктурой, ограничений не будет.

– Сейчас все это воспримут как окончательный переезд в Китай и смену гражданства.

– Нет, конечно. Я просто тренируюсь с командой как спарринг-партнер. Остаюсь полноценным членом сборной России, надеюсь, что я еще номер один среди российских спринтеров. Просто немного засиделся, хочется посильнее соперников получить. Плюс это контрактные деньги. В силу всех этих причин решил согласиться.

– Повлиял ли тот факт, что Китай открылся после всех этих ограничений?

– Тео Бос предложил мне присоединиться к команде еще до этого. Я принял решение ехать еще до того как сняли ковидные ограничения. Как только Китай открылся, я туда полетел.

– Если сейчас начнется история с участием в Азиатских играх, в международных стартах, сможешь ли ты принять в этих соревнованиях участие?

– У меня несколько пострадает банковский счет в плане контрактных обязательств, но ничего страшного, это не самое главное для меня. Я посоветовался с президентом федерации Вячеславом Владимировичем Екимовым, он это нормально воспринял, сказал, чтобы я ехал, но возвращался. Я сказал, что конечно вернусь, приеду на чемпионат России, – рассказал Дмитриев.

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