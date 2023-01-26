Ильнур Закарин: «Профессионального велоспорта в России практически нет. Не вижу в стране людей, кто хотел бы развивать велоспорт на серьезном уровне»

Бывший российский велогонщик поделился мнением о профессиональном велоспорте в России.

– Российскому велоспорту проще, чем другим видам спорта? Здесь спортсменам пусть и в нейтральном статусе, но все же позволяют выступать.

– Дело в том, что у нас в целом уровень велоспорта в стране далеко не самый высокий. По десятибалльной шкале я бы поставил единицу.

Когда в федерации был Игорь Викторович Макаров, еще было развитие, он был заряжен на поддержку нашего велоспорта, эта планка возросла. Но после того как он ушел из велоспорта, все снова опустилось до единицы.

И я сейчас не вижу в России людей, кто хотел бы развивать велоспорт на серьезном профессиональном уровне.

– С чем это может быть связано? Неужели нет интереса? Летом много велолюбителей в стране.

– Любительский спорт развит на хорошем уровне. Я катался в прошлом году на Крылатском и сам удивился тому, как далеко шагнул российский любительский велоспорт. На семь из десяти я бы оценил.

Но если говорить о командном профессиональном спорте, то здесь уже далеко не все хорошо. Профессионального велоспорта в России практически нет. Возможно, нет и целей сделать этот спорт результативным в плане результатов.

– Ребятам из России, которые мечтали о профессиональной карьере в велоспорте, сейчас не на что рассчитывать?

– Почему же? Есть много различных континентальных команд. Если у тебя есть какой-то нормальный результат, то ты пишешь им с просьбой за них выступать. Я думаю, как брали, так и берут, вряд ли будет такое, что скажут «нет» только из-за паспорта. Только потому, что ты из России.

Другой вопрос, что у нас нет серьезного развития сейчас. Нет крупных соревнований, нельзя пробиться через сборную... Но этого развития, по сути, и не было последние лет семь. Все сами пробивались, кто хотел, – сказал Закарин.