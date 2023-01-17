Марк Кэвендиш подписал контракт с «Астаной»

Британский велогонщик Марк Кэвендиш подписал контракт с казахстанской командой Astana.

«Я по-настоящему взволнован этим новым вызовом. Много лет я гонялся вместе с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями.

Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками. Мне кажется, что Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вместе с сильной командой под управлением Александра Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его.

У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде. Так что, я с нетерпением жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, не важно, моих ли собственных, или моих товарищей.

Как всегда, цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала», – прокомментировал Кэвендиш.

Марку Кэвендишу 37 лет, он является победителем 34 этапов «Тур де Франс».

В сезоне-2022 года выиграл классическую гонку «Милан-Турин», а также стал победителем этапов на «Джиро д’Италия», «Туре Омана» и «Туре ОАЭ».