Хиндли о победе на «Джиро»: «Прошлый год был очень тяжелым, и я упорно трудился, чтобы выступить тут. Но не знал, что буду бороться за победу»

Австралийский велогонщик Bora-Hansgrohe Джей Хиндли высказался о своей победе в общем зачете многодневки «Джиро д’Италия».

«Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я действительно упорно трудился, чтобы выступить тут. Но я не знал, что буду бороться за победу», – цитирует спортсмена NBC.

Хиндли стал первым в истории австралийцем, занявшим первое место в общем зачете «Джиро».

«Прекрасное чувство. Сегодня я испытал бурю эмоций. Победа – это и правда невероятно.

Горжусь тем, что я австралиец, и счастлив привезти титул на родину», – приводит слова Хиндли ABC.

«Джиро д’Италия». 21-й этап. Собреро победил, Аренсман – 2-й, ван дер Пул – 3-й, Хиндли выиграл общий зачет