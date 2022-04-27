К началу велосезона компания S7 Airlines упростила правила перевозки велосипедов.

Теперь нет ограничения для велосипеда по габаритам, что позволяет провозить его в качестве основного или дополнительного места багажа и значительно экономить на этом.

Ранее для провозки велосипеда в багаже действовали стандартные ограничения в 203 см по сумме измерений. Авиакомпания сняла это ограничение, поэтому велосипеды теперь не требуется оформлять как сверхгабаритный багаж. Их можно провозить вместо чемодана или вместе с ним, и это в два раза выгоднее.

Если билет включает багаж и кроме велосипеда путешественник ничего не сдает, то велосипед летит бесплатно. Если багаж не входит в тариф или пассажир уже везет чемоданы, перевозка велосипеда будет платной. При покупке билета или в разделе «Мои бронирования» нужно будет просто добавить еще одно место багажа.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж.

Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») – крупнейшая частная авиакомпания России.